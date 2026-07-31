Moppeholder med borrelås 30 cm
Holder for mikrofiberkluter på 30 cm med borrelåsfeste fra Kärcher, optimalisert for effektiv rengjøring av både vertikale og horisontale flater.
Med ergonomisk håndtak for uanstrengt rengjøring og perfekt for effektiv rengjøring av både vertikale og horisontale overflater: Håndputeholderen for 30 cm lange mikrofiberkluter med båndfeste fra Kärcher. Sammenlignet med håndklær har holderen og kluten en mye større kontaktflate, noe som øker produktiviteten ved rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Materiale
|PE/PA
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,2
|Mål (l x b) (mm)
|300 x 80
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Bruksområder
- Overflate – våtrengjøring
- Vaskeromsoverflate – våtrengjøring
- Overflate – glassrengjøring
- Vinduer