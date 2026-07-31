Cotton mop, WDS/ Pocket, 40 cm
Med lomme eller klaffer: Den grunnleggende bomullsmoppen med løkker og ytre frynser. For bruk i flatmoppsystemet med bøtte og presse fra Kärcher.
Løkkene og de ytre frynsene på den grunnleggende bomullsmoppen er laget av høykvalitets bomull for optimal væskeabsorpsjon. En lav andel polyester sikrer høy garnstabilitet og god fastholdelse av formen. Løkkene på innsiden av moppen fjerner effektivt og grundig smuss, mens de to radene med ytre frynser også fanger opp løst grovt smuss i kantområdene. Denne moppen er ideell for industriell rengjøring, områder med mye smuss, samt på ujevne gulvflater. Bomullsmoppen passer til alle tradisjonelle hengslete holdere med lomme eller klaff, og egner seg for bruk i flatmopp-systemet med dobbel eller enkel bøttevogn og presse fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Gulvtype
|Harde gulv / Slitesterke gulv
|Gulvstruktur
|Glatt og lett strukturert
|Skittnivå
|Lavt til middels
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Lommer / Klaffer
|Materiale
|50% bomull/50% PET
|Tekstilmateriale
|Bomullsblanding
|Produksjonstype
|Bærestoff av vevd PET med påsydde løkker
|Tekstilstruktur
|Luvløkke
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Tørketemperatur (°C)
|60
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (l x b) (mm)
|400 / 130
|Mål, pakket (mm)
|400 x 130 x 150
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring