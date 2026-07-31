Løkkene og de ytre frynsene på den grunnleggende bomullsmoppen er laget av høykvalitets bomull for optimal væskeabsorpsjon. En lav andel polyester sikrer høy garnstabilitet og god fastholdelse av formen. Løkkene på innsiden av moppen fjerner effektivt og grundig smuss, mens de to radene med ytre frynser også fanger opp løst grovt smuss i kantområdene. Denne moppen er ideell for industriell rengjøring, områder med mye smuss, samt på ujevne gulvflater. Bomullsmoppen passer til alle tradisjonelle hengslete holdere med lomme eller klaff, og egner seg for bruk i flatmopp-systemet med dobbel eller enkel bøttevogn og presse fra Kärcher.