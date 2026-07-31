Microfibre mop blue, Uni, 40 cm

Flatmopp i mikrofiber svært absorberende med polyesterstøtte.

Flatmoppsystem med flex-system, for bruk med rullepresse, universalpresse eller sidepresse. Ideell for gjentatt vask av glatte overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gulvtype Harde gulv / Slitesterke gulv
Skittnivå Lavt til middels
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Uni System
Materiale 85% PET / 15% PA
Tekstilmateriale Mikrofiber
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (l x b) (mm) 400 / 140
Mål, pakket (mm) 400 x 140 x 15
Microfibre mop blue, Uni, 40 cm
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring