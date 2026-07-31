Microfibre mop blue, Uni, 40 cm
Flatmopp i mikrofiber svært absorberende med polyesterstøtte.
Flatmoppsystem med flex-system, for bruk med rullepresse, universalpresse eller sidepresse. Ideell for gjentatt vask av glatte overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gulvtype
|Harde gulv / Slitesterke gulv
|Skittnivå
|Lavt til middels
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Uni System
|Materiale
|85% PET / 15% PA
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (l x b) (mm)
|400 / 140
|Mål, pakket (mm)
|400 x 140 x 15
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring