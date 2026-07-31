Tris mop, Uni, 40 cm

Flatmopp av mikrofiber, polyester og bomull, løkke, polyesterstøtte.

Flatmoppsystem med flex-system, for bruk med rullepresse, universalpresse eller sidepresse. Ideell for alle overflater og typer smuss takket være kombinasjonen av de tre fibrene: bomull for absorpsjonsevne, mikrofiber for smussoppsamlingsevne og polyester for fett smuss og lav friksjon.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gulvtype Harde gulv / Slitesterke gulv
Skittnivå Lavt til middels
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Uni System
Tekstilmateriale PET / bomull / mikrofiber
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (l x b) (mm) 400 / 140
Mål, pakket (mm) 400 x 140 x 15
Tris mop, Uni, 40 cm
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring