Ultrasafe mop blue, Uni, 40 cm
Mikrofibermopp av polypropylen med polyesterstøtte, flatmopp egnet for R10/11-sklisikre overflater.
Flatmoppsystem med flex-system, for bruk med rullepresse, universalpresse eller sidepresse. Ideell for vasking av sklisikre eller porøse overflater, egnet for å fjerne inngrodd smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gulvtype
|Harde gulv
|Skittnivå
|Høyde
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Uni System
|Materiale
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (l x b) (mm)
|400 / 140
|Mål, pakket (mm)
|400 x 140 x 10
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring