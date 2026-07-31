Microfibre mop red, Strap tape, 40 cm
Flatmopp i mikrofiber, høyabsorberende, med støtte for stropptapesystem.
Flatmoppesystem med ramme og båndsystem, kan brukes enten forhåndsfuktet, fuktet ved behov med fuktestasjon, eller med håndtak med tank. Ideell for gjentatt vask av glatte overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gulvtype
|Harde gulv
|Skittnivå
|Lavt til middels
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Borrelås
|Materiale
|85% PET / 15% PA
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (l x b) (mm)
|400 / 120
|Mål, pakket (mm)
|400 x 120 x 15
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring