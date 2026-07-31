Microfibre mop red, Strap tape, 40 cm

Flatmopp i mikrofiber, høyabsorberende, med støtte for stropptapesystem.

Flatmoppesystem med ramme og båndsystem, kan brukes enten forhåndsfuktet, fuktet ved behov med fuktestasjon, eller med håndtak med tank. Ideell for gjentatt vask av glatte overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gulvtype Harde gulv
Skittnivå Lavt til middels
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Borrelås
Materiale 85% PET / 15% PA
Tekstilmateriale Mikrofiber
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (l x b) (mm) 400 / 120
Mål, pakket (mm) 400 x 120 x 15
Microfibre mop red, Strap tape, 40 cm
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring