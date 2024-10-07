ECO!Moppeholder med teleskopskaft
Premium moppesett Pocket SafeClip 40 cm består av moppeholder og justerbart teleskophåndtak. Moppesettet har lommefeste for raskt bytte av moppehode.
Premium Mop Kit Pocket SafeClip 40 cm fra Kärcher har låsefunksjon på universalleddet og et 184 centimeter uttrekkbart teleskophåndtak, noe som gjør det til det perfekte valget også for vertikale rengjøringsoppgaver. Takket være lommefestet kan moppesettet byttes raskt og enkelt. Med en klips for å feste det er dette systemet også ryggvennlig uten behov for å bøye seg hele tiden.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Tekstilvedlegg
|Lommer
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Håndtakstype
|Teleskopisk
|Håndtakslengde (mm)
|1840
|Diameter håndtak (mm)
|23
|Materiale
|Aluminium / PP
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,9
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 140
Videoer
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring