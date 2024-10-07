Premium Mop Kit Pocket SafeClip 40 cm fra Kärcher har låsefunksjon på universalleddet og et 184 centimeter uttrekkbart teleskophåndtak, noe som gjør det til det perfekte valget også for vertikale rengjøringsoppgaver. Takket være lommefestet kan moppesettet byttes raskt og enkelt. Med en klips for å feste det er dette systemet også ryggvennlig uten behov for å bøye seg hele tiden.