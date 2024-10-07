Gulvnal med forsterkning
Gulvnal til krevende rengjøring og tørking av gulv, uten å lage striper. Forsterket, svart gulvnal med bredde på 75 cm, fra Kärcher.
Gulvnalen fra Kärcher, har en imponerende rengjøringseffekt på krevende skitt og smuss. Den er laget av robust skumgummi, er forsterket og har en bredde på 75 cm. Den svarte nalen tørker gulv uten å etterlate striper og rengjør fuger pålitelig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Arbeidsbredde (cm)
|75
|Materiale
|Sinkbelagt stål / Oppskummet gummi
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|750 x 40 x 100
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring