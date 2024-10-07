Gulvnal til hygieneområder

Hvit gulvnal laget av plast og skumgummi, utviklet spesielt for hygienesensitive områder. Bredde på 55 cm.

Gulvnal fra Kärcher, til å tørke gulv uten å etterlate striper, og rengjøre sprekker i hygieniske områder. Den 55 cm brede hvite gulvnalen er laget av plast og skumgummi.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program ADVANCED / STANDARD
Arbeidsbredde (cm) 55
Materiale Aluminium / EVAC
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 550 x 50 x 100
Gulvnal til hygieneområder
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
Tilbehør