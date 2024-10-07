Gulvnal til hygieneområder
Hvit gulvnal laget av plast og skumgummi, utviklet spesielt for hygienesensitive områder. Bredde på 55 cm.
Gulvnal fra Kärcher, til å tørke gulv uten å etterlate striper, og rengjøre sprekker i hygieniske områder. Den 55 cm brede hvite gulvnalen er laget av plast og skumgummi.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Arbeidsbredde (cm)
|55
|Materiale
|Aluminium / EVAC
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|550 x 50 x 100
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring