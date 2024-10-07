Aluminium handle 140 cm / D 23 mm
For bruk med alle Kärcher moppholdere og plastnaler: aluminiumshåndtak, 140 cm langt og 23 mm i diameter.
Med en diameter på 23 millimeter ligger dette 140 centimeter lange aluminiumshåndtaket perfekt og ergonomisk i hånden, noe som muliggjør selv lange arbeidsperioder. Det rustfrie aluminiumet garanterer også lang levetid. Passer for bruk med alle Kärcher moppeholdere og plastskraper.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP
|Håndtakstype
|Feste
|Håndtakslengde (mm)
|1400
|Diameter håndtak (mm)
|23
|Antall (Stk)
|1
|Lengde (mm)
|1400
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Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring
- Gulv – tørrengjøring