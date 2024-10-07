Aluminium handle 140 cm / D 23 mm

For bruk med alle Kärcher moppholdere og plastnaler: aluminiumshåndtak, 140 cm langt og 23 mm i diameter.

Med en diameter på 23 millimeter ligger dette 140 centimeter lange aluminiumshåndtaket perfekt og ergonomisk i hånden, noe som muliggjør selv lange arbeidsperioder. Det rustfrie aluminiumet garanterer også lang levetid. Passer for bruk med alle Kärcher moppeholdere og plastskraper.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Materiale Aluminium / PP
Håndtakstype Feste
Håndtakslengde (mm) 1400
Diameter håndtak (mm) 23
Antall (Stk) 1
Lengde (mm) 1400

Videoer

Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
  • Gulv – tørrengjøring
Tilbehør