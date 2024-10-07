De ergonomiske plasthåndtakene og den lave vekten til teleskophåndtaket, laget av rustbestandig og slitesterkt aluminium, gir lengre og mer slitefritt arbeid. Lengden på det robuste håndtaket kan justeres mellom 97 og 184 centimeter, avhengig av dine behov og rengjøringsoppgaven. Passer til bruk med alle Kärcher moppeholdere og plastnaler.