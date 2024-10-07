Telescopic handle 97-184 cm

Teleskopisk aluminiumshåndtak for bruk med alle Kärcher moppeholdere og plastnaler. Håndtaket er justerbart i lengde mellom 97 og 184 cm.

De ergonomiske plasthåndtakene og den lave vekten til teleskophåndtaket, laget av rustbestandig og slitesterkt aluminium, gir lengre og mer slitefritt arbeid. Lengden på det robuste håndtaket kan justeres mellom 97 og 184 centimeter, avhengig av dine behov og rengjøringsoppgaven. Passer til bruk med alle Kärcher moppeholdere og plastnaler.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Materiale Aluminium / PP
Håndtakstype Teleskopisk
Håndtakslengde (mm) 1840
Diameter håndtak (mm) 23
Antall (Stk) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Lengde (mm) 260
Mål, pakket (mm) 260 x 260 x 1840
Telescopic handle 97-184 cm

Videoer

Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
  • Gulv – tørrengjøring
  • Overflate – tørrengjøring
  • Overflate – våtrengjøring