Telescopic handle 97-184 cm
Teleskopisk aluminiumshåndtak for bruk med alle Kärcher moppeholdere og plastnaler. Håndtaket er justerbart i lengde mellom 97 og 184 cm.
De ergonomiske plasthåndtakene og den lave vekten til teleskophåndtaket, laget av rustbestandig og slitesterkt aluminium, gir lengre og mer slitefritt arbeid. Lengden på det robuste håndtaket kan justeres mellom 97 og 184 centimeter, avhengig av dine behov og rengjøringsoppgaven. Passer til bruk med alle Kärcher moppeholdere og plastnaler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP
|Håndtakstype
|Teleskopisk
|Håndtakslengde (mm)
|1840
|Diameter håndtak (mm)
|23
|Antall (Stk)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Lengde (mm)
|260
|Mål, pakket (mm)
|260 x 260 x 1840
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Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring
- Gulv – tørrengjøring
- Overflate – tørrengjøring
- Overflate – våtrengjøring