ECO!Spray-moppsystem
Spray-moppesystem med 0,66 liters flaske og sprayenhet. Rengjøringsmiddelet sprayes direkte på moppen og gir rask og ergonomisk rengjøring av mindre områder.
Premium Mop Kit Pocket SafeClip OneJet 40 cm har et spraysystem for å påføre rengjøringsvann rett foran moppen. Spraymoppen er spesielt godt egnet til å rengjøre små gulvområder raskt og ergonomisk. Dette brukervennlige systemet er svært enkelt å betjene, uten behov for opplæring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Lommer
|Materiale
|PP / Aluminium / Silikon
|Håndtakstype
|Feste
|Håndtakslengde (mm)
|1550
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|1,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,9
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 110
|Mål, pakket (mm)
|400 x 110 x 1550
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Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring