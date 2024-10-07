ECO!Spray-moppsystem

Spray-moppesystem med 0,66 liters flaske og sprayenhet. Rengjøringsmiddelet sprayes direkte på moppen og gir rask og ergonomisk rengjøring av mindre områder.

Premium Mop Kit Pocket SafeClip OneJet 40 cm har et spraysystem for å påføre rengjøringsvann rett foran moppen. Spraymoppen er spesielt godt egnet til å rengjøre små gulvområder raskt og ergonomisk. Dette brukervennlige systemet er svært enkelt å betjene, uten behov for opplæring.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program STANDARD
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Lommer
Materiale PP / Aluminium / Silikon
Håndtakstype Feste
Håndtakslengde (mm) 1550
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 1,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,9
Mål (l x b) (mm) 400 x 110
Mål, pakket (mm) 400 x 110 x 1550
ECO!Spray-moppsystem

Videoer

Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
Tilbehør