Med ergonomisk håndtak for uanstrengt rengjøring og perfekt for effektiv rengjøring av både vertikale og horisontale overflater: Håndputeholderen for 30 cm lange mikrofiberkluter med båndfeste fra Kärcher. Sammenlignet med håndklær har holderen og kluten en mye større kontaktflate, noe som øker produktiviteten ved rengjøring.