Kärcher Premium MF-kluten EU Ecolabel kombinerer bærekraft med høy rengjøringsevne og er sertifisert med EU Ecolabel. Denne merkingen står for miljøvennlig produksjon med kontrollerte utslipp og redusert bruk av skadelige stoffer. I tillegg sikres samsvar med rettferdige arbeidsforhold. Kluten ble spesielt utviklet for manuell overflaterengjøring for profesjonell bruk. Den er robust, slitesterk og egnet for et bredt utvalg av smusstyper og overflater. Selv etter mange vaskesykluser beholder den form og farge, noe som øker levetiden og reduserer kostnadene.