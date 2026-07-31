Allice Eco cloth, red, 40x40 cm, 5x
Premium MF Cloth EU Ecolabel rød (40 × 40 cm, 5 ×) er en kraftig og gjenbrukbar mikrofiberklut med EU Ecolabel.
Kärcher Premium MF-kluten EU Ecolabel kombinerer bærekraft med høy rengjøringsevne og er sertifisert med EU Ecolabel. Denne merkingen står for miljøvennlig produksjon med kontrollerte utslipp og redusert bruk av skadelige stoffer. I tillegg sikres samsvar med rettferdige arbeidsforhold. Kluten ble spesielt utviklet for manuell overflaterengjøring for profesjonell bruk. Den er robust, slitesterk og egnet for et bredt utvalg av smusstyper og overflater. Selv etter mange vaskesykluser beholder den form og farge, noe som øker levetiden og reduserer kostnadene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Materiale
|80% PET / 20% PA
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 300
|Antall (Stk)
|5
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
Bruksområder
- Overflate – våtrengjøring