Klut Everly, blå, 40x40cm, 5x
Universalklut med ultramikrofiber, motstandsdyktig og absorberende.
Klut for manuell rengjøring av overflater. Ideell for alle typer smuss og overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Materiale
|70% PE / 30% PA
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 95
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 300
|Antall (Stk)
|5
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
Bruksområder
- Overflate – våtrengjøring