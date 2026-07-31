Klut Everly, blå, 40x40cm, 5x

Universalklut med ultramikrofiber, motstandsdyktig og absorberende.

Klut for manuell rengjøring av overflater. Ideell for alle typer smuss og overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Materiale 70% PE / 30% PA
Tekstilmateriale Mikrofiber
Vasketemperatur (°C) maks. 95
Vaskeanbefaling (°C) 60
Vaskesykluser¹⁾ ca 300
Antall (Stk) 5
Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (l x b) (mm) 400 x 400

¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.

Klut Everly, blå, 40x40cm, 5x
Bruksområder
  • Overflate – våtrengjøring