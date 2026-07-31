Teknisk data

Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler Materiale 70% PE / 30% PA Tekstilmateriale Mikrofiber Vasketemperatur (°C) maks. 95 Vaskeanbefaling (°C) 60 Vaskesykluser¹⁾ ca 300 Antall (Stk) 5 Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 130 Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1 Mål (l x b) (mm) 400 x 400

¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.