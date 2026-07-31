Scalet, green, 38x38 cm, 5x
Klut som koagulerer, motvirker avleiringer og fjerner fett fra blanke overflater.
Klut for manuell rengjøring av overflater. Ideell for glatte overflater som stål, krom, keramikk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Materiale
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 300
|Antall (Stk)
|5
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (l x b) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
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Bruksområder
- Overflate – våtrengjøring