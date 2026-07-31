Scalet, green, 38x38 cm, 5x

Klut som koagulerer, motvirker avleiringer og fjerner fett fra blanke overflater.

Klut for manuell rengjøring av overflater. Ideell for glatte overflater som stål, krom, keramikk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Materiale 68% PE / 12% PA / 20% PU
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Vaskesykluser¹⁾ ca 300
Antall (Stk) 5
Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (l x b) (mm) 380 x 380

¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.

Scalet, green, 38x38 cm, 5x

Videoer

Bruksområder
  • Overflate – våtrengjøring