Scalet, red, 38x38 cm, 5x
Fettløsende universalklut for blanke overflater, som effektivt fjerner kalkavleiringer.
Klut for manuell rengjøring av overflater. Ideell for glatte overflater. For stål, krom, keramikk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Materiale
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 300
|Antall (Stk)
|5
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (l x b) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
Bruksområder
- Overflate – våtrengjøring