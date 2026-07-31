Scalet, yellow, 38x38 cm, 5x

Spesialbehandlet flerbruksklut for blanke overflater. Fjerner effektivt fett- og kalkavleiringer.

Klut for manuell rengjøring av overflater. Ideell for glatte overflater som stål, krom, keramikk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Materiale 68% PE / 12% PA / 20% PU
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Vaskesykluser¹⁾ ca 300
Antall (Stk) 5
Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (l x b) (mm) 380 x 380

¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.

Scalet, yellow, 38x38 cm, 5x

Videoer

Bruksområder
  • Overflate – våtrengjøring