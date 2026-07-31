Høykvalitets mikrofiberklut for glass laget av spesielt fine mikrofibre med utmerket smussopptak og rengjøringsevne. Spesielt utviklet for rengjøring av sensitive overflater, glass, vinduer, speil eller kromstål, fjerner mikrofiberkluten selv de minste partiklene og sikrer stripefri renslighet uten å etterlate lo. For rengjøring sprayes vaskemiddelet direkte på kluten, men den kan også brukes forkondisjonert.