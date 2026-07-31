Microfibre cloth, glass
Mikrofiberklut for glass fra Kärcher for stripefri og lofri rengjøring av glassoverflater, speil, kromstål og andre skinnende overflater.
Høykvalitets mikrofiberklut for glass laget av spesielt fine mikrofibre med utmerket smussopptak og rengjøringsevne. Spesielt utviklet for rengjøring av sensitive overflater, glass, vinduer, speil eller kromstål, fjerner mikrofiberkluten selv de minste partiklene og sikrer stripefri renslighet uten å etterlate lo. For rengjøring sprayes vaskemiddelet direkte på kluten, men den kan også brukes forkondisjonert.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Tekstilmateriale
|85% PET / 15% PA
|Produksjonstype
|Sirkulær strikket stoff
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 60
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 500
|Antall (Stk)
|5
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
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Bruksområder
- Overflate – glassrengjøring
- Overflate – våtrengjøring