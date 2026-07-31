Svært slipende, grønn rengjøringspad for dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring av gjenstridige overflater. Den grønne rengjøringspaden er allsidig og, takket være den kompakte størrelsen, spesielt egnet for intensiv rengjøring av gjenstridige gulv og overflater som ikke kan nås med rengjøringsmaskiner. Til rengjøring av gulv anbefaler vi å bruke den kompatible padholderen med skaft og ledd, og padholderen fra Kärcher, med grep for manuell bruk på overflater.