Den hvite rengjøringspaden er svært allsidig og, takket være den kompakte størrelsen, spesielt egnet for forsiktig, intensiv rengjøring av gulv og overflater som ikke kan nås med rengjøringsmaskiner. Til rengjøring av gulv anbefaler vi å bruke den kompatible padholderen med skaft og ledd, og padholderen fra Kärcher, med grep for manuell bruk på overflater. Paden av fleecemateriale med myke slipekorn, er også egnet til rengjøring av overflater og gjenstander laget av rustfritt stål, krom, kobber, porselen eller keramikk.