Den kompakte padholderen til skurepader fra Kärcher, er egnet til praktisk rengjøring av områder som ikke kan nås med rengjøringsmaskiner. Den holdbare holderen er laget av plast av høy kvalitet, og er svært mostandsdyktig mot vanlige rengjøringskjemikalier og er også skånsom mot overflater. Takket være det ergonomiske håndtaket er den enkel å holde, noe som gjør det mulig å rengjøre på en enkel måte, med alle typer rengjøringspader.