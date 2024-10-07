Dørstopper med håndtak
Universell dørstopper med gummiprofil og håndtak med 23 mm diameter. Patentert system for enkel, rask og ergonomisk plassering og fjerning.
Universell dørstopper perfekt for å hindre uønsket lukking av dører under rengjøring. Dørstopperen har gummiprofil og aluminiumshåndtak med 23 mm diameter. Det patenterte systemet er ergonomisk og enkelt, og gjør det mulig å plassere og fjerne dørstopperen uten å bøye seg ned.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (l x b) (mm)
|80 x 160
|Mål, pakket (mm)
|80 x 160 x 900
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Gulv – tørrengjøring