Dørstopper med håndtak

Universell dørstopper med gummiprofil og håndtak med 23 mm diameter. Patentert system for enkel, rask og ergonomisk plassering og fjerning.

Universell dørstopper perfekt for å hindre uønsket lukking av dører under rengjøring. Dørstopperen har gummiprofil og aluminiumshåndtak med 23 mm diameter. Det patenterte systemet er ergonomisk og enkelt, og gjør det mulig å plassere og fjerne dørstopperen uten å bøye seg ned.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (l x b) (mm) 80 x 160
Mål, pakket (mm) 80 x 160 x 900
Dørstopper med håndtak
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Gulv – tørrengjøring