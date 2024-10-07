Soft-grip håndtak til vindusnal

Det er enkelt å bytte nal på nalhåndtaket med soft-grip fra Kärcher. Håndtaket ligger godt i hånden og kan enkelt brukes med teleskophåndtak.

Enkel å bruke, og grundig testet for daglig bruk. Nalhåndtaket med soft-grip fra Kärcher, ligger godt i hånden – også ved bruk med teleskophåndtak. Det er enkelt å bytte nal på håndtaket som er laget av rustfritt stål og plast av høy kvalitet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Materiale Rustfritt stål / PC
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 90 x 30 x 160

Utstyr

  • MultiLink-tilkobling
  • Italiensk gjenge
Soft-grip håndtak til vindusnal
Bruksområder
  • Vinduer
Tilbehør