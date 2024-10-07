Soft-grip håndtak til vindusnal
Det er enkelt å bytte nal på nalhåndtaket med soft-grip fra Kärcher. Håndtaket ligger godt i hånden og kan enkelt brukes med teleskophåndtak.
Enkel å bruke, og grundig testet for daglig bruk. Nalhåndtaket med soft-grip fra Kärcher, ligger godt i hånden – også ved bruk med teleskophåndtak. Det er enkelt å bytte nal på håndtaket som er laget av rustfritt stål og plast av høy kvalitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Rustfritt stål / PC
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 30 x 160
Utstyr
- MultiLink-tilkobling
- Italiensk gjenge
Bruksområder
- Vinduer