Den 25 cm lange profesjonelle nalen med V-formede hakk, er rask å bytte, sitter perfekt, og det er mulig å justere nalens posisjon. Den robuste, profesjonelle nalen er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og imponerer med lang levetid. Leveres med en myk nalgummi. Kan brukes med nalhåndtak fra Kärcher.