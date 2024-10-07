Stålnal med gummi, 55 cm
Profesjonell nal på 55 cm med V-formede hakk og justerbar nalposisjon fra Kärcher. Laget av rustfritt stål av høy kvalitet, og leveres med nalgummi (myk).
Den 55 cm lange profesjonelle nalen med V-formede hakk, er rask å bytte, sitter perfekt, og det er mulig å justere nalens posisjon. Den robuste, profesjonelle nalen er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og imponerer med lang levetid. Leveres med en myk nalgummi. Kan brukes med nalhåndtak fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Rustfritt stål
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Lengde (mm)
|550
|Mål, pakket (mm)
|550 x 2 x 20
Bruksområder
- Vinduer