Teleskopskaft 450 cm, 3 x 150 cm

Teleskopskaft fra Kärcher, med lengde på 3 x 150 cm. For sikker rengjøring direkte fra bakken, uten behov for stige.

Teleskopskaftet vårt på 3 x 150 cm til sikker rengjøring direkte fra bakken. Lengden på skaftet gjør at det ikke er nødvendig å bruke stige. Et spesielt, justerbart låsesystem hindrer at stangen vrir seg, låsekjegle og klemmebeskyttelse sikrer trygg håndtering. Det stabile teleskopskaftet er laget av høykvalitets aluminium og plast.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Materiale Aluminium / PP / PC / PA, glassfiberforsterket
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 1,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 4500 x 21 x 21
Mål, pakket (mm) 2000 x 21 x 21

Utstyr

  • Italiensk gjenge
Teleskopskaft 450 cm, 3 x 150 cm
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Vinduer