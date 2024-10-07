Teleskopskaft 900 cm, 3 x 300 cm
Teleskopskaft fra Kärcher, med lengde på 3 x 300 cm. For sikker rengjøring ved store høyder direkte fra bakken, uten behov for stige.
Teleskopskaftet vårt på 3 x 300 cm tillater sikker rengjøring ved store høyder direkte fra bakken. Lengden på skaftet gjør at det ikke er nødvendig å bruke stige eller annet verktøy. Et spesielt, justerbart låsesystem hindrer at stangen vrir seg, låsekjegle og klemmebeskyttelse sikrer trygg håndtering. Det stabile teleskopskaftet er laget av høykvalitets aluminium og plast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP / PC / PA, glassfiberforsterket
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|9000 x 21 x 21
Utstyr
- Italiensk gjenge
Bruksområder
- Vinduer