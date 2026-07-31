Teleskopskaft 250 cm, 2 x 125 cm
Teleskopskaft fra Kärcher, med lengde på 2 x 125 cm. For sikker rengjøring direkte fra bakken, uten behov for stige.
Teleskopskaftet vårt på 2 x 125 cm til sikker rengjøring direkte fra bakken. Lengden på skaftet gjør at det ikke er nødvendig å bruke stige. Et spesielt, justerbart låsesystem hindrer at stangen vrir seg, låsekjegle og klemmebeskyttelse sikrer trygg håndtering. Det stabile teleskopskaftet er laget av høykvalitets aluminium og plast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP / PC / PA, glassfiberforsterket
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|2500 x 21 x 21
|Mål, pakket (mm)
|1350 x 21 x 21
Utstyr
- Italiensk gjenge
Bruksområder
- Vinduer