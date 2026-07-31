Teleskopskaftet vårt på 2 x 125 cm til sikker rengjøring direkte fra bakken. Lengden på skaftet gjør at det ikke er nødvendig å bruke stige. Et spesielt, justerbart låsesystem hindrer at stangen vrir seg, låsekjegle og klemmebeskyttelse sikrer trygg håndtering. Det stabile teleskopskaftet er laget av høykvalitets aluminium og plast.