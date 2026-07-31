Kärchers slipepute i polyester med kort luv er laget av høykvalitets, korthåret blandet stoff, og er 35 centimeter lang. Den imponerer med optimale resultater ved rengjøring av vinduer og andre overflater. Takket være en ekstra integrert pute fjerner den også grovt smuss og sterkt festende skorper raskt og effektivt. Med praktisk borrelåsfeste for spesielt komfortabel bruk. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.