White Star-forvasker, 25 cm

Vaskeklut i polyester fra Kärcher, 25 cm lang. Langhåret rengjøringsklut for rask rengjøring av vinduer og andre overflater. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.

Vaskbar, 25 centimeter lang rengjøringsklut for rask rengjøring av vinduer, glass og andre overflater: Vaskekluten Polyester 25 cm fra Kärcher. Det langhårede stoffet laget av høykvalitetsfibre garanterer svært god rengjøringsytelse. Med praktisk borrelåsfeste for spesielt komfortabel bruk. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde (cm) 25
Materiale PET / PA
Antall (Stk) 1
Lengde (mm) 250
White Star-forvasker, 25 cm
Bruksområder
  • Vinduer