Glassrengjøringssett - BASIC

Standard glassrengjøringssett 30 cm for rengjøring av speil, glass og rustfritt stål.

Ramme med stroppesystem og ultra-mikrofiberklut. Ideell for rengjøring av blanke overflater i interiør, som montrer i kjøledisker og matbutikker eller glassdører.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (l x b) (mm) 200 x 70
Mål, pakket (mm) 200 x 70 x 540

Utstyr

  • MultiLink-tilkobling
Glassrengjøringssett - BASIC
Bruksområder
  • Overflate – glassrengjøring