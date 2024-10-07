Glassrengjøringssett - BASIC
Standard glassrengjøringssett 30 cm for rengjøring av speil, glass og rustfritt stål.
Ramme med stroppesystem og ultra-mikrofiberklut. Ideell for rengjøring av blanke overflater i interiør, som montrer i kjøledisker og matbutikker eller glassdører.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (l x b) (mm)
|200 x 70
|Mål, pakket (mm)
|200 x 70 x 540
Utstyr
- MultiLink-tilkobling
Bruksområder
- Overflate – glassrengjøring