Glassrengjøringssett - PRO

Premium glassrengjøringssett MultiLink 30 cm 56–93 cm for rengjøring av speil, glass og rustfritt stål.

Ramme med stroppesystem og ultra-mikrofiberklut. Ideell for rengjøring av blanke overflater i interiør, som montrer i kjøledisker og matbutikker eller glassdører.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
Mål (l x b) (mm) 565 x 120
Mål, pakket (mm) 565 x 120 x 70

Utstyr

  • MultiLink-tilkobling
Glassrengjøringssett - PRO

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Bruksområder
  • Overflate – glassrengjøring
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