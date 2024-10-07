Glassrengjøringssett - PRO
Premium glassrengjøringssett MultiLink 30 cm 56–93 cm for rengjøring av speil, glass og rustfritt stål.
Ramme med stroppesystem og ultra-mikrofiberklut. Ideell for rengjøring av blanke overflater i interiør, som montrer i kjøledisker og matbutikker eller glassdører.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (l x b) (mm)
|565 x 120
|Mål, pakket (mm)
|565 x 120 x 70
Utstyr
- MultiLink-tilkobling
Videoer
Bruksområder
- Overflate – glassrengjøring