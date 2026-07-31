PartsPro Rengjøringsmiddel Extra, pulver RM 63, 20kg
Fjerner gjenstridige flekker som oljer, fett, trekksmøremidler, sot etc. For rengjøring av deler som ikke er følsomme for alkali, som motorer, girkasser, små metalldeler, støpejern, osv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (kg)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13,2
|Vekt (kg)
|20
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|20,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|750 x 450 x 120
Produkt
- Svært effektiv delevasker og avfettingsmiddel
- Løser opp olje, fett og rustflekker
- Pulver
- Lavtskummende
- Effektiv og rask
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Nitritt-fri
- Løsemiddelfri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
- Rengjøring av deler