PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 20l

Skånsomt rengjørings- og avfettingsmiddel som effektivt fjerner olje-, fett- og sotflekker fra metalldeler og gir midlertidig rustbeskyttelse.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 10,5
Vekt (kg) 22
Vekt inkludert emballasje (kg) 23,4
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt avfettingsmiddel for høytrykk og delerengjøringsmidler
  • Løser opp olje, fett og rustflekker
  • Beskytter metalldeler mot korrosjon og kortsiktig mellomlagring
  • Skånsom virkning
  • Lavtskummende
  • pH-verdi i konsentratet ca. 10
  • Gulaktig væske med karakteristisk lukt
  • NTA-fri
  • Fri for nitritt og halogenerte hydrokarboner
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 20l
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 20l
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 20l
PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere RM 39, 20l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
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Bruksområder
  • Rengjøring av deler
  • Avfetting av overflater
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