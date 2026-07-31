PressurePro Fosfateringsmiddel RM 48, 20l

Avfetting og fosfatering i en operasjon.Fosfatmiddelet danner en midlertidig rustbeskyttende hinne og gir godt grunnlag for lakk og maling. Behandlingen etterlater et blå-gult jernfosfatlag.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 2
Vekt (kg) 23,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 24,4
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Effektivt avfetting- og fosfateringsmiddel
  • Etterlater blå-gule jernfosfatlag
  • Beskytter mot korrosjon i flere dager
  • Gir godt grunnlag for lakk og maling
  • Enkel å frakte og oppbevare
  • pH-veridien i konsentratet er ca. 2
  • Klar, fargeløs væske
  • Nedbrytbar i henhold til OECD
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • NTA-fri
  • VOC-fri
PressurePro Fosfateringsmiddel RM 48, 20l
PressurePro Fosfateringsmiddel RM 48, 20l
PressurePro Fosfateringsmiddel RM 48, 20l
PressurePro Fosfateringsmiddel RM 48, 20l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P234 Oppbevares bare i originalemballasjen.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  • P406 Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
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Bruksområder
  • Avfetting, fosfatering
  • Avfetting av overflater
Tilbehør