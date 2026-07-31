Den svært alkaliske FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776, spesielt utviklet for punktrengjøring og dyprengjøring av industrigulv, flytende og sementbaserte avrettingsmasser og overflater belagt med epoksyharpiks. Det separatorvennlige spesialrengjøringsmiddelet påføres med en totrinnsmetoden – det påføres med en sprayenhet før det skitne vannet fjernes med en gulvvasker etter en klar kontakttid. Det svært effektive rengjøringsmiddelet fjerner fullstendig gummislitasjemerker og merker fra gaffeltrucker, samt rester fra teip og tung olje- og sotforurensning. Metall- og malingsbedrifter som bruker FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776 drar også nytte av formelen, som ikke inneholder silikoner.