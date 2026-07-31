FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 20l

Intensivt rengjøringsmiddel optimalisert for bruk med eco!efficiency-modusen til våre gulvvaskemaskiner. Tøff mot olje- og fettflekker i logistikk- og produksjonsmiljøer.

Ekstra kraftig rengjøring, lett å separere og lavskummende: Med sin kraftige formel er den alkaliske FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency spesielt utviklet for å fungere med eco!efficiency-modusen til Kärcher gulvvaskere. Den fjerner pålitelig smuss forårsaket av fett og olje fra industrigulv og andre overflater i industrielle miljøer, for eksempel ESD-gulv, flytende avrettingsmasser eller overflater belagt med epoksyharpiks. Den effektive fettrenseren er også ekstremt effektiv for manuell rengjøring, lett å separere og, takket være fraværet av silikoner, ideell for bruk i metallbearbeidings- og malingsbedrifter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 12
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,6
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 20l
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 20l
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 20l
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 20l
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
Tilbehør