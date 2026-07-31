Ekstra kraftig rengjøring, lett å separere og lavskummende: Med sin kraftige formel er den alkaliske FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency spesielt utviklet for å fungere med eco!efficiency-modusen til Kärcher gulvvaskere. Den fjerner pålitelig smuss forårsaket av fett og olje fra industrigulv og andre overflater i industrielle miljøer, for eksempel ESD-gulv, flytende avrettingsmasser eller overflater belagt med epoksyharpiks. Den effektive fettrenseren er også ekstremt effektiv for manuell rengjøring, lett å separere og, takket være fraværet av silikoner, ideell for bruk i metallbearbeidings- og malingsbedrifter.