FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 20 L, 20l

RM 69 FloorPro Industrirengjøringsmiddel er et kraftig og lavtskummende rengjøringsmiddel for gulv og industrigulv som fjerner forurensinger fra fett, olje, sot og mineraler. Beholder 20 L.

Rengjøringsmiddel for gulv og industrigulv. Kan brukes til daglig rengjøring. Gir opp til 30 % tidsbesparelse. Ingen fareklasse, ikke behov for vernehansker. pH 10,7.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 10
Vekt (kg) 20
Vekt inkludert emballasje (kg) 20,8
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
  • Kraftig vedlikeholds- og mellomrengjøringsmiddel for sterkt tilsmussede industrielle gulv
  • Lavtskummende
  • Løser effektivt opp olje, fett og mineralflekker
  • Enestående rengjøringsytelse
  • klassifisert som ikke farlig
  • Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
  • Kan brukes til maskinell og manuell rengjøring
  • Separerer olje/vann i oljeseparatoren
  • Effektiv og rask
  • Svært effektiv
  • Frisk og behagelig duft
  • bredt spekter av bruksområder: egnet for alle vannbestandige, alkalisk følsomme (f.eks. lineoleum), og alkalisk resistente (f.eks. PVC) overflater
FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 20 L, 20l
FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 20 L, 20l
FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 20 L, 20l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

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Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
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