FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 200 L, 200l

RM 69 FloorPro Industrirengjøringsmiddel er et kraftig og lavtskummende rengjøringsmiddel for gulv og industrigulv som fjerner forurensinger fra fett, olje, sot og mineraler. Beholder 200 L.

Rengjøringsmiddel for gulv og industrigulv. Kan brukes til daglig rengjøring. Gir opp til 30 % tidsbesparelse. Ingen fareklasse, ikke behov for vernehansker. pH 10,7.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning (Stk) 1
pH 10
Vekt (kg) 201,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 209,4
Mål (L x B x H) (mm) 580 x 580 x 970
FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 200 L, 200l
FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 200 L, 200l
FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 200 L, 200l
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  • Rengjøring av gulv
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