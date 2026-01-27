FloorPro Intensiv-grunnrengjøringsmiddel Extra RM 752, 200l

Aktivt oppskuringsmiddel med god duft som effektivt fjerner glans, voks og polymerbelegg.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning (Stk) 1
pH 13,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 230
Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
