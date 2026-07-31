FloorPro Naturlig industri-rengjøringsmiddel RM 69N, 20l
Ufarlig og naturlig industrirengjøringsmiddel RM 69N, laget av naturbaserte ingredienser for mellom- og vedlikeholdsrengjøring innen logistikk og produksjon. Fjerner olje- og fettflekker på en sikker måte.
Natural Industrial Cleaner RM 69N består av over 99 prosent naturbaserte ingredienser med overflateaktive stoffer utvunnet fra kokosnøtt og mais, som er hentet fra avfallsprodukter fra næringsmiddelindustrien. Det er fritt for duftstoffer, fargestoffer og silikonoljer, noe som gjør det ideelt for metall- og lakkbehandlingsbedrifter og bilindustrien. RM 69N er ikke-farlig og inneholder ingen fosfater, mikroplast eller andre kritiske ingredienser. Det utgjør heller ikke farlig gods, noe som gjør det billigere å frakte. Natural Industrial Cleaner er ikke underlagt noen spesielle lagringsforhold. Til tross for sin naturbaserte formulering, oppnår det den sterke rengjøringskraften til konvensjonelle vaskemidler og fjerner effektivt olje- og fettflekker. Rengjøringsmiddelet med lav skumdannelse utnytter spillvannstanken fullt ut og er økonomisk i bruk med en konsentrasjon på kun 0,5 prosent. Det er ideelt for mellom- og vedlikeholdsrengjøring av industrielle gulv og ESD-gulv i logistikksentre og produksjonssteder, samt i supermarkeder, togstasjoner og flyplasser. Det kan brukes manuelt eller i gulvvaskemaskiner og er kompatibelt med oljeutskillere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|11
|Vekt (kg)
|20
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
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Kompatible maskiner
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- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
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- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
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- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
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- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
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- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
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- B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
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- BD 35/15 C Classic Bp Pack
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- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
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- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
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- B 150 R + D 90
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- B 250 R + R 120
- B 300 R I
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- B 40 W Bp DOSE
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- B 40 W DOSE+105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
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- B 80 W Bp Pack
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- B 90 R DOSE Bp Pack
- B 90 R Konfig
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack
- B40
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp PACK
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 45/40 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp
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- BD 50/70 R Fleet Classic
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- BD 530 XL BAT Pack
- BD 55/40 C Bp Pakke
- BD 55/40 C Ep
- BD 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BD 60/95 RS Bp PACK
- BD 65/80 W Bp Pack
- BD 90/140 R Bp Pakke
- BD Trike Bp Pakke
- BD eMotion Bp *EU
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R Bp Pakke
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C BP Pack
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C
- BR 40/10 C ADV
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/25 C BP PACK
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 400
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 45/40 C Bp Pack DOSE
- BR 45/40 C Bp Pakke
- BR 530 BAT Pack
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Bruksområder
- Rengjøring av gulv