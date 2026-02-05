FloorPro Gulvvedlikeholdsmiddel RM 746, 10l

Produserer et smussavvisende belegg og gir en skinnende blank finish.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 9,2
Vekt (kg) 10,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,7
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 188 x 307
Produkt
  • Hverdagsrengjører for vannbestandige harde og elastiske gulv
  • Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
  • Kraftig såpe
  • Produserer slitesterk, smussavvisende beskyttelse
  • Non-slip
  • Polerer veldig enkelt. Produserer en skinnende høyglanset finish.
  • Lavtskummende
  • Skånsom virkning
  • Frisk og behagelig duft
  • NTA-fri
  • Løsemiddelfri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
Tilbehør