FloorPro Gulvvedlikeholdsmiddel RM 746, 10l
Produserer et smussavvisende belegg og gir en skinnende blank finish.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|10
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|9,2
|Vekt (kg)
|10,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Hverdagsrengjører for vannbestandige harde og elastiske gulv
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Kraftig såpe
- Produserer slitesterk, smussavvisende beskyttelse
- Non-slip
- Polerer veldig enkelt. Produserer en skinnende høyglanset finish.
- Lavtskummende
- Skånsom virkning
- Frisk og behagelig duft
- NTA-fri
- Løsemiddelfri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Bruksområder
- Rengjøring av gulv