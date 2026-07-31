FloorPro Multi rengjøringsmiddel RM 756, 10l

Høykonsentrert hverdagsrengjøringsmiddel for gulv og overflater. Med en kraftig fuktighetsgivende formel for maksimal rengjøringseffekt og en intens frisk duft.

Den fuktgivende formelen til FloorPro Multi Cleaner RM 756 fra Kärcher tilbyr en rekke fordeler for grundig og skånsom maskin- eller manuell rengjøring av alle vannavstøtende, harde og elastiske (ESD) gulv og overflater. Takket være den spesielle kombinasjonen av overflateaktive stoffer er det allsidige rengjøringsmiddelet også spesielt egnet for hydrofobe overflater, som PUR-belagte gulvbelegg. Det sikrer ikke bare en ekstra høy rengjøringseffekt ved effektivt å absorbere fett, olje og mineralforurensning, men sørger også for jevn, stripefri og rask tørking. For effektiv utnyttelse av tankvolumet til gulvvaskemaskiner er FloorPro Multi Cleaner RM 756 lavskummende og etterlater en behagelig og langvarig duft etter rengjøring. Fagfolk innen byggrengjøringssektoren drar også nytte av den høye brukersikkerheten til den giftfrie høye konsentrasjonen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 9
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,6
Produkt
  • Hverdagsrengjøring for alle vannbestandige harde gulv og overflater
  • Veldig økonomisk på grunn av lav dosering 0,25 til 1 %
  • Kraftig rengjøringsytelse takket være høy fuktevne
  • Hurtigtørkende
  • Stripefri rengjøring
  • Lavtskummende
  • Snill mot miljøet og materiell
  • Nedbrytbar i henhold til OECD
FloorPro Multi rengjøringsmiddel RM 756, 10l
FloorPro Multi rengjøringsmiddel RM 756, 10l
FloorPro Multi rengjøringsmiddel RM 756, 10l

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Bruksområder
  • Gulv- og overflaterengjøring
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