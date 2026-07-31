FloorPro Multi rengjøringsmiddel RM 756, 10l
Høykonsentrert hverdagsrengjøringsmiddel for gulv og overflater. Med en kraftig fuktighetsgivende formel for maksimal rengjøringseffekt og en intens frisk duft.
Den fuktgivende formelen til FloorPro Multi Cleaner RM 756 fra Kärcher tilbyr en rekke fordeler for grundig og skånsom maskin- eller manuell rengjøring av alle vannavstøtende, harde og elastiske (ESD) gulv og overflater. Takket være den spesielle kombinasjonen av overflateaktive stoffer er det allsidige rengjøringsmiddelet også spesielt egnet for hydrofobe overflater, som PUR-belagte gulvbelegg. Det sikrer ikke bare en ekstra høy rengjøringseffekt ved effektivt å absorbere fett, olje og mineralforurensning, men sørger også for jevn, stripefri og rask tørking. For effektiv utnyttelse av tankvolumet til gulvvaskemaskiner er FloorPro Multi Cleaner RM 756 lavskummende og etterlater en behagelig og langvarig duft etter rengjøring. Fagfolk innen byggrengjøringssektoren drar også nytte av den høye brukersikkerheten til den giftfrie høye konsentrasjonen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|10
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,6
Produkt
- Hverdagsrengjøring for alle vannbestandige harde gulv og overflater
- Veldig økonomisk på grunn av lav dosering 0,25 til 1 %
- Kraftig rengjøringsytelse takket være høy fuktevne
- Hurtigtørkende
- Stripefri rengjøring
- Lavtskummende
- Snill mot miljøet og materiell
- Nedbrytbar i henhold til OECD
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 110 R Classic Bp Pack Classic +D75
- B 120 W DOSE (Diskbørste)
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 80 W Bp DOSE (Valsebørste)
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Microfibre mop blue, Pocket, 40 cm
- Microfibre mop blue, Strap tape, 60 cm
- Microriccio mop blue, Pocket, 40 cm
- Microriccio mop blue, Strap tape, 40 cm
- Microsafe mop blue, Flap, 40 cm
Utgåtte produkter
- B 140 R Bp Pack *240 Ah
- B 140 R Bp Pack *400 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *240 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *400 Ah
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bp Adv. Dose
- B 150 R Bp Dose
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 40 W DOSE 105Ah D51 Rins AutoFill S
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+DOSE
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
- B 60 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 60 W Bp DOSE (Valsebørste)
- B 60 W Bp DOSE Konfig
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack CLASSIC
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60/10 C HYGIENE
- B 80 W Bp PACK
- B 80 W Bp PACK DOSE
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp Pack
- B 90 R Konfig
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack
- B40
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp PACK
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 45/40 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp
- BD 50/70 R Fleet Classic
- BD 530 Bp Pack
- BD 530 XL BAT Pack
- BD 55/40 C Bp Pakke
- BD 55/40 C Ep
- BD 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BD 60/95 RS Bp PACK
- BD 65/80 W Bp Pack
- BD 90/140 R Bp Pakke
- BD Trike Bp Pakke
- BD eMotion Bp *EU
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R Bp Pakke
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C BP Pack
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C
- BR 40/10 C ADV
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/25 C BP PACK
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 400
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 45/40 C Bp Pack DOSE
- BR 45/40 C Bp Pakke
- BR 530 BAT Pack
- BR 55/40 C Bp Pakke
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BR 65/80 W Bp Pack
- BR 65/80 W Bp Pack DOSE
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke DOSE
- BR 90/140 R Bp Pakke
- BR 90/140 R Bp with DOSE
- BR Trike Bp Pakke
Bruksområder
- Gulv- og overflaterengjøring