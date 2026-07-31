FloorPro Glansrengjøringmiddel RM 755 ES, 2.5l
Helt stripefritt, tørkende, løsemiddelbasert glansrens for mellom- og vedlikeholdsrengjøring av gulv og overflater. Ideelt egnet for høyglans granittgulv.
Høyglansgulv av granitt eller gneis, samt annen hard stein, krever et spesielt pleiemiddel som tørker uten å etterlate rester eller striper – som for eksempel FloorPro Shine Cleaner RM 755 fra Kärcher, enten det er til manuell gulvrengjøring eller til bruk på store områder med en gulvvaskemaskin. Den er ideell for mellom- og vedlikeholdsrengjøring av disse høykvalitetsgulvbeleggene, men kan også brukes på andre overflater, inkludert dissipative ESD-gulv. Den fjerner raskt og pålitelig fett, olje, sot og vanlig mineralskitt forårsaket av veismuss. Den har også en ekstra lavskummende formel for bruk med gulvvaskemaskiner og for effektiv utnyttelse av tankvolumet. FloorPro Shine Cleaner RM 755 er lett å separere og etterlater en behagelig, frisk duft etter rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|2,5
|Forpakning (Stk)
|4
|pH
|11
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 120 x 290
Produkt
- Kraftig basic rengjøringsmiddel for harde og elastiske gulv.
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Høyglans
- Etterlater ikke striper
- Lavtskummende
- Frisk og behagelig duft
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Fri for fosfater
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Rengjøring av gulv