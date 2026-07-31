Høyglansgulv av granitt eller gneis, samt annen hard stein, krever et spesielt pleiemiddel som tørker uten å etterlate rester eller striper – som for eksempel FloorPro Shine Cleaner RM 755 fra Kärcher, enten det er til manuell gulvrengjøring eller til bruk på store områder med en gulvvaskemaskin. Den er ideell for mellom- og vedlikeholdsrengjøring av disse høykvalitetsgulvbeleggene, men kan også brukes på andre overflater, inkludert dissipative ESD-gulv. Den fjerner raskt og pålitelig fett, olje, sot og vanlig mineralskitt forårsaket av veismuss. Den har også en ekstra lavskummende formel for bruk med gulvvaskemaskiner og for effektiv utnyttelse av tankvolumet. FloorPro Shine Cleaner RM 755 er lett å separere og etterlater en behagelig, frisk duft etter rengjøring.