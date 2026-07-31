FloorPro Care Dispersion RM 784 fra Kärcher er en pleiende polymerdispersjon med høy dekkevne, som påføres manuelt i bare to omganger med en flatmopp eller en applikatormopp, tørker raskt og er svært enkel å polere etterpå. Kombinasjonsproduktet er allsidig for bruk på slitesterke linoleum- og PVC-gulv, og er egnet for belegg og fornyelse av beskyttelsesfilmen samt for rengjøring ved avtørking. Det fjerner skjemmende fotavtrykk effektivt og pålitelig. FloorPro Care Dispersion RM 784 danner enten en sklisikker (i samsvar med DIN 51131 og DIN EN 13893), smussavvisende, slitesterk eller silkematt pleiefilm, avhengig av gulvbelegget.