Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732, 200l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 732 kombinerer effektiviteten til et rengjøringsmiddel for å takle gjenstridig smuss med effektiviteten til et desinfeksjonsmiddel for å bekjempe en rekke patogener.
Kärchers flytende desinfeksjonsmiddel RM 732 gjør det enkelt å både rengjøre og desinfisere i en og samme operasjon. Det håndterer effektivt oljer, fett og mineralholdig skitt, samtidig som det virker som et effektivt baktericid, soppdreper og begrenset virucid for mange patogener, som for eksempel Escherichia coli, Candida albicans eller SARS-CoV-2-koronaviruset. Dette gjør RM 732 perfekt egnet for bruk i næringsmiddelindustrien, matindustrien og andre bruksområder helt frem til helsevesenet. RM 732 etterlater ingen varig lukt, da det ikke inneholder aldehyder, fenoler, alkohol eller klor, og kan brukes på en enkel måte på flere forskjellige måter. Ikke bare kan det brukes som en konvensjonell spray for å tørke over overflater, det kan også påføres større områder ved hjelp av en sprayflaske, gulvvaskemaskin eller høytrykksvasker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|200
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|10
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|215
Kompatible maskiner
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- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C
- BD 43/25 C Classic Bp
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- Xpert-HD 7170 X
Bruksområder
- Melkekjøl
- Overflaterengjøring og desinfisering
- Fitness- og velværefasiliteter
- Overflaterengjøring
- Venterom og behandlingsrom
- Sanitære fasiliteter