Grovt sandblåsemiddel, 25kg

Spraymiddel med en granulering på 0,25-1,4 mm. Svært effektivt på stål, granitt, lettbetong og eksponert betong med aggregater (innblandinger) Ideelt også for fjerning av rust, maling og graffiti.

Grovt spraymiddel laget av aluminiumslagg designet for bruk med Kärcher-sandvasksystemer og -lanser. Det engangsmineralske spraymiddelet er ikke vannløselig og har en granulering på 0,25 til 1,4 mm. Den har imponerende ytelse når det gjelder rengjøring av skitten og eksponert aggregert betong, porfyr, granitt, stål og klinker. I tillegg er materialet godt egnet for fjerning av maling, lakk og rust og for mattering, grov sprengning og sandblåsing takket være sin kantede form, høye hardhet (6-7 Mohs) og svært slipende effekt.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (kg) 25
Forpakning (Stk) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 25,2
Produkt
  • For bruk med Kärcher dyser og pistoler
  • Spraymiddel laget av granulert smeltekammer
  • Korning 0,25-1,4 mm
  • Hardhet på Mohs skala: 6-7
  • For å fjerne grov skitt på undersider, for eksempel: stål, granitt, klinker, porfyr, betong, lett og eksponert samlet betong
Grovt sandblåsemiddel, 25kg
Grovt sandblåsemiddel, 25kg
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Bruksområder
  • Rustfjerning
  • Rengjøring av betong og forskalingsmateriale
  • Fasaderengjøring
  • Fjerning av rust og graffiti