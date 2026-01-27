PressurePro Avkalkningsmiddel RM 101, 5l

Saltsyrebase for rask avkalking og vedlikehold av varmespiraler i høytrykksvaskere. Fjerner resistente avleiringer av kalk og rengjøringsmiddel, og sørger for langtidsbeskyttelse mot rust.

Avkalkingsmidlet er øyeblikkelig effektivt på alle uorganiske avleiringer: PressurePro Avkalkingsmiddel RM 101 fra Kärcher fjerner raskt selv de mest gjenstridige kalk- og rengjøringsmiddelrester samtidig som den gir varig korrosjonsbeskyttelse i de vannledende delene av kaldt- og varmtvannsvaskere. RM 101 kan gjenopprette ytelsen til forkalkede varmebatterier, og dermed øke vannstrømmen, redusere energiforbruket samtidig som den rengjør og forbedre enhetens generelle ytelse.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning (Stk) 1
Vekt (kg) 5,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Bil-/ motorvask
  • Avfetting, fosfatering
  • Avfetting av overflater
  • Vedlikehold av maskiner, avkalkning for varmtvannssystemer
